США позволят двум компаниям поставлять нефть из Венесуэлы в ЕС

Госдепартамент США разрешил итальянской энергетической компании Eni и испанской Repsol осуществлять поставки небольших объемов нефти из Венесуэлы в Европу, несмотря на введенные против Каракаса санкции.

Госдепартамент США разрешил итальянской энергетической компании Eni и испанской Repsol осуществлять поставки небольших объемов нефти из Венесуэлы в Европу, несмотря на введенные против Каракаса санкции.

Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters , доставку энергоносителя могут начать уже в следующем месяце. Речь идет о приостановленной около двух лет назад практике поставок нефти из Венесуэлы с целью безналичного погашения имеющейся задолженности.

Согласно приведенным оценкам, указанные договоренности окажут умеренное влияние на стоимость нефти на нефтяных рынках. Американская сторона надеется, что указанные транзакции позволят сократить зависимость стран Евросоюза от экспорта энергоносителя из РФ. Кроме того, в Вашингтоне полагают, что это сократит экспорт из Венесуэлы в Китай и подтолкнет Каракас к переговорам с оппозицией.