США позволят двум компаниям поставлять нефть из Венесуэлы в ЕС

Госдепартамент США разрешил итальянской энергетической компании Eni и испанской Repsol осуществлять поставки небольших объемов нефти из Венесуэлы в Европу, несмотря на введенные против Каракаса санкции.
Как передает Report со ссылкой на агентство
Согласно приведенным оценкам, указанные договоренности окажут умеренное влияние на стоимость нефти на нефтяных рынках. Американская сторона надеется, что указанные транзакции позволят сократить зависимость стран Евросоюза от экспорта энергоносителя из РФ. Кроме того, в Вашингтоне полагают, что это сократит экспорт из Венесуэлы в Китай и подтолкнет Каракас к переговорам с оппозицией.