США позитивно оценивают деятельность Азербайджана по развитию "зеленой" энергии

США позитивно оценивают деятельность Азербайджана по развитию "зеленой" энергии в стране.

США позитивно оценивают деятельность Азербайджана по развитию "зеленой" энергии в стране.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил находящийся с визитом в Азербайджане помощник государственного секретаря США по энергетическим ресурсам Джеффри Пьятт.

"В США реализуются масштабные проекты в сфере зеленого водорода. В рамках визита я услышал о возможностях Азербайджана в ветряной и других видах "зеленой" энергии", - заявил он.

По словам Пьятта, американские компании лидируют в этой сфере, и их опыт и технологии могут быть использованы и в Азербайджане.

"Мы очень положительно оцениваем работу Азербайджана в этом направлении", - добавил помощник Госсекретаря США.

По его словам, энергосистемы мира очень изменятся в последующие 50 лет, и это очень важный момент для Азербайджана.