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США позитивно оценивают деятельность Азербайджана по развитию "зеленой" энергии

США позитивно оценивают деятельность Азербайджана по развитию "зеленой" энергии США позитивно оценивают деятельность Азербайджана по развитию "зеленой" энергии в стране.
Энергетика
1 июня 2023 г. 18:45
США позитивно оценивают деятельность Азербайджана по развитию зеленой энергии

США позитивно оценивают деятельность Азербайджана по развитию "зеленой" энергии в стране.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил находящийся с визитом в Азербайджане помощник государственного секретаря США по энергетическим ресурсам Джеффри Пьятт.

"В США реализуются масштабные проекты в сфере зеленого водорода. В рамках визита я услышал о возможностях Азербайджана в ветряной и других видах "зеленой" энергии", - заявил он.

По словам Пьятта, американские компании лидируют в этой сфере, и их опыт и технологии могут быть использованы и в Азербайджане.

"Мы очень положительно оцениваем работу Азербайджана в этом направлении", - добавил помощник Госсекретаря США.

По его словам, энергосистемы мира очень изменятся в последующие 50 лет, и это очень важный момент для Азербайджана.

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Версия на английском языке US positively assesses Azerbaijan's activities in development of green energy
Версия на азербайджанском языке ABŞ Azərbaycanın “yaşıl enerji”nin inkişafı sahəsində fəaliyyətini müsbət qiymətləndirir

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