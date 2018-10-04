США полностью остановили поставки нефти в Китай

Баку. 4 октября. REPORT.AZ/ Поставки нефти из США в Китай полностью остановлены на фоне торгового конфликта между странами, сообщил президент China Merchants Energy Shipping (CMES) Се Чуньлинь.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом передает агентство Рейтер.

"Мы один из основных перевозчиков нефти из США в Китай. До (торгового конфликта) это был хороший бизнес, но сейчас он полностью остановлен", — сказал Чуньлинь в рамках судоходного саммита в Гонконге. Этот факт подтверждают и данные отслеживания судов Refinitiv Eikon.

Вашингтон начал поставлять Пекину нефть всего два года назад. По данным Управления энергетической информации США, экспорт американского черного золота в Китай в 2017 году превысил совокупный объем поставок в Британию и Нидерланды, которые занимают третье и четвертое место по объему импорта американской нефти. Китай же стал в списке вторым после Канады — на долю Пекина приходилось около 20 процентов американского экспорта. При этом для КНР поставки черного золота из Соединенных Штатов составляют всего три процента.