США поддержали строительство газопровода из Азербайджана в Европу

Баку. 13 сентября. REPORT.AZ/ США поддерживают проект строительства газопровода, по которому газ с азербайджанского месторождения Шахдениз будет поставляться в Европу.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил на брифинге министр энергетики США Рик Перри.

"Мы за конкуренцию. И я подтверждаю, что мы поддерживаем и другой трубопровод - по поставкам азербайджанского газа из каспийского региона в Европу", - сказал Перри.

Он также подчеркнул, что не верит в абсолютную лояльность европейцев к "Северному потоку - 2", который строит российский "Газпром".

"Я слышал много высказываний, что европейцы хотят конкурентных поставок энергии", - отметил Перри.