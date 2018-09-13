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    США поддержали строительство газопровода из Азербайджана в Европу

    Баку. 13 сентября. REPORT.AZ/ США поддерживают проект строительства газопровода, по которому газ с азербайджанского месторождения Шахдениз будет поставляться в Европу.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил на брифинге министр энергетики США Рик Перри.

    "Мы за конкуренцию. И я подтверждаю, что мы поддерживаем и другой трубопровод - по поставкам азербайджанского газа из каспийского региона в Европу", - сказал Перри.

    Он также подчеркнул, что не верит в абсолютную лояльность европейцев к "Северному потоку - 2", который строит российский "Газпром". 

    "Я слышал много высказываний, что европейцы хотят конкурентных поставок энергии", - отметил Перри.

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