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США передадут семи компаниям нефть из стратегического резерва

США передадут семи компаниям нефть из стратегического резерва Власти США передадут семи компаниям суммарно 13,4 млн баррелей нефти из своего стратегического резерва.
Энергетика
26 января 2022 г. 05:25
США передадут семи компаниям нефть из стратегического резерва

Власти США передадут семи компаниям суммарно 13,4 млн баррелей нефти из своего стратегического резерва.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении Минэнерго США, распространенном во вторник.

Передача осуществляется в рамках так называемой процедуры обмена, которая предполагает, что "компания в связи с неотложными обстоятельствами на короткий период времени получает взаймы сырую нефть из нефтяного резерва" страны. Позднее компания обязана вернуть заимствованный объем сырья в полной мере и с учетом "надбавки в виде дополнительного количества нефти", которое оговаривается заранее.

Как отмечается в заявлении, "сегодня Министерство энергетики США одобрило семь дополнительных обменов 13,4 млн баррелей сырой нефти, которая будет высвобождена из стратегического резерва". Энергоноситель получат структуры компаний Shell, Trafigura, Phillips 66, Macquarie, Chevron, ExxonMobil и BP.

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