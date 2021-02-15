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США ожидают расширения ЮГК за счет новых источников газа

США ожидают расширения ЮГК за счет новых источников газа ЮГК является значительным технологическим и дипломатическим достижением
Энергетика
15 февраля 2021 г. 13:52
США ожидают расширения ЮГК за счет новых источников газа

В настоящее время Соединенные Штаты ожидают, что проект Южного газового коридора (ЮГК) будет расширен за счет новых источников газа, который будет поставляться на существующие и новые рынки, сообщает Report со ссылкой на посольство США в Азербайджане.

США рады участию в седьмой встрече министров в рамках Консультативного совета Южного газового коридора на прошлой неделе, в которой принимали участие президент Азербайджана Ильхам Алиев, министр энергетики Пярвиз Шахбазов, представители Европейского союза и 15 стран.

США на этом мероприятии представляли Курт Доннелли, исполняющий обязанности помощника государственного секретаря по энергетической дипломатии, и посол Литценбергер.

"ЮГК является значительным технологическим и дипломатическим достижением. Мы гордимся плодотворным сотрудничеством между государственными учреждениями и частными компаниями, благодаря чему проект был завершен своевременно при бюджете менее 7 млрд долларов США", - говорится в сообщении.

TAP транспортирует природный газ из месторождения "Шахдениз" в азербайджанском секторе Каспийского моря в Европу. Трубопровод длиной 878 км на территории Кипой у турецко-греческой границы соединяется с Трансанатолийским трубопроводом, проходит по территории Греции, Албании и дну Адриатического моря до Южной Италии.

С 31 декабря 2020 года, в первый день начала поставок азербайджанского газа в Европу по TAP транспортировано 10,9 млн кубометров газа.

TAP может стимулировать поставки газа в страны Юго-Восточной Европы через интерконнекторы, которые будут построены в перспективе. Например, Болгария сможет усилить безопасность поставок, удовлетворяя 33% своей потребности в природном газе через TAP. Точки выхода TAP на территории Греции и Албании, а также Италии открывают возможности для транспортировки азербайджанского газа в другие европейские страны.

Акционерами TAP являются SOCAR (20%), BP (20%), Snam (20%), Fluxys (19%), Enagás (16%) и Axpo (5%).

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Версия на английском языке US expects SGC to expand with new gas sources
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