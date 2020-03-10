США отменяют запланированную продажу сырой нефти из стратегического резерва

Министерство энергетики США приняло решение отменить запланированную продажу сырой нефти из стратегического нефтяного резерва.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном во вторник заявлении представителя ведомства Джесс Шумански.

"В свете последних изменений на нефтяных рынках министерство энергетики приостанавливает объявленную ранее продажу сырой нефти из стратегического нефтяного резерва. Сейчас неподходящее время для продажи, - отметила Шумански. - Министерство продолжает отслеживать ситуацию и оценивать [положение] на мировых рынках нефти, предоставим обновленную информацию по мере изменения ситуации на рынках".

Отметим, что аукцион по продаже «черного золота» из госхранилищ был запланирован на 10 марта.

На начало марта в стратегических резервах США находится 635 млн баррелей нефти. Нефтяным компаниям и НПЗ планировалось предложить 12 млн баррелей сырой нефти с поставкой в апреле и мае. Заявки на покупку должны были приниматься до 20 марта.

Аукцион был объявлен в рамках программы распродажи стратегического резерва, которую в 2015 году приняла администрация Барака Обамы, чтобы выручить как минимум 2 млрд долларов в 2017-2020 годах для финансирования модернизации госрезервуаров, где стратегическая нефть хранится с середины 1970-х годов.

В бюджет на 2020 год Белый дом заложил продажу 15 млн баррелей стратегической нефти и 1 млн баррелей нефтепродуктов. Всего к 2027 году администрация Трампа планирует избавиться от половины накопленной в резервах нефти, реализовав на рынке 270 млн баррелей.