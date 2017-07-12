США опередят по экспорту нефти некоторые страны ОПЕК

Баку. 12 июля. REPORT.AZ/ В течение трех лет экспорт сырой нефти из США превысит поставки со стороны стран ОПЕК в четыре раза. Как сообщает Report со ссылкой на Forexpf.Ru, по оценкам консалтинговой компании PIRA Energy, к 2020 году Штаты будут экспортировать 2,25 млн баррелей в день. Для сравнения отметим, что в прошлом году Кувейт экспортировал 2,1 млн баррелей в день, Нигерия – 1,7 млн, а сама Америка – 520 тыс. баррелей в день.

Прогноз компании подтверждает, что картелю сложно стимулировать рост цен на нефть за счет ограничения объемов добычи именно из-за повышенной активности сланцевых компаний. "Америка войдет в топ-10 мировых экспортеров. Производители США не являются членами картеля, им не нужно контролировать уровни добычи, чтобы поддерживать рост цен. И это очень плохие новости для ОПЕК", - уверен Гэри Росс из PIRA.

Львиная доля поставок отправляется в танкерах из Мексиканского залива. Крупнейший порт – Корпус-Кристи в Техасе. Именно сюда в мае нанес первый пробный визит первый супертанкер класса VLCC. Occidental Petroleum, крупнейший оператор в Пермском бассейне в Техасе, в прошлом году открыл экспортный терминал в порту Корпус-Кристи. Trafigura, торговый дом, специализирующийся на сырьевых товарах, недавно подписал долгосрочный контракт на поставки нефти из Пермского бассейна, и также планирует экспортировать ее через Корпус-Кристи. "Мы наблюдаем колоссальный рост объемов экспорта. Почти с нуля мы нарастим показатели, которые превысят миллион баррелей в день, причем уже в скором времени", - отмечает Джон ЛаРу, исполнительный директор порта.