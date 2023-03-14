США одобрили проект по бурению нефтяных скважин на Аляске

Власти США одобрили проект, разрешающий американской энергетической корпорации ConocoPhillips бурить нефтяные скважины на северо-западных территориях Аляски.
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"Настоящий протокол о решении разрешает разработку проекта с внесенным изменением, которое включает бурение только на трех участках", - говорится в тексте.
В комментарии по поводу вынесенного решения ConocoPhillips отметила, что скважины позволят добывать до 180 тыс. баррелей нефти в день. "Ожидается, что проект принесет от $8 до $17 млрд в качестве новых доходов федеральному правительству, штату Аляска и общинам региона Норт-Слоуп", - сообщила компания.