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США одобрили проект по бурению нефтяных скважин на Аляске

США одобрили проект по бурению нефтяных скважин на Аляске Власти США одобрили проект, разрешающий американской энергетической корпорации ConocoPhillips бурить нефтяные скважины на северо-западных территориях Аляски.
Энергетика
14 марта 2023 г. 05:50
США одобрили проект по бурению нефтяных скважин на Аляске

Власти США одобрили проект, разрешающий американской энергетической корпорации ConocoPhillips бурить нефтяные скважины на северо-западных территориях Аляски.

Как передает Report, соответствующий документ был опубликован в понедельник на сайте Бюро по управлению государственными и общественными землями США.

"Настоящий протокол о решении разрешает разработку проекта с внесенным изменением, которое включает бурение только на трех участках", - говорится в тексте.

В комментарии по поводу вынесенного решения ConocoPhillips отметила, что скважины позволят добывать до 180 тыс. баррелей нефти в день. "Ожидается, что проект принесет от $8 до $17 млрд в качестве новых доходов федеральному правительству, штату Аляска и общинам региона Норт-Слоуп", - сообщила компания.

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