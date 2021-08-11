США обсуждают с ОПЕК увеличение добычи нефти

Соединенные Штаты привержены долгосрочным консультациям с Организацией стран - экспортеров нефти (ОПЕК) с целью увеличения мировой добычи нефти для борьбы с ростом цен.

Соединенные Штаты привержены долгосрочным консультациям с Организацией стран - экспортеров нефти (ОПЕК) с целью увеличения мировой добычи нефти для борьбы с ростом цен.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на регулярном брифинге для журналистов.

Ее попросили прокомментировать сообщения СМИ о контактах вашингтонской администрации с организацией с целью увеличить добычу нефти для сдерживания цен. "Я бы сказала, что это просто взаимодействие, которое происходит на протяжении пары последних дней, оно еще продолжается", - отметила Псаки.

"Эти контакты не претендуют на обязательную незамедлительную реакцию. Это должно быть долгосрочным взаимодействием, последовательным долгосрочным взаимодействием, поскольку мы работаем над устранением препятствующего конкуренции поведения не только в Соединенных Штатах, но и на мировом рынке, а также предпринимаем шаги, которые мы считаем разумными для снижения цен на бензин для американской общественности", - добавила она.