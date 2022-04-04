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США обнародовали планы по использованию нефти из стратегических резервов в мае-июле

США обнародовали планы по использованию нефти из стратегических резервов в мае-июле США в рамках планов по высвобождению 180 млн баррелей нефти из стратегического резерва (SPR) объявили о первых двух продажах: в мае уже запланировано к выпуску 20 млн баррелей, 70 млн баррелей будет продано с мая по июль.
Энергетика
4 апреля 2022 г. 11:16
США обнародовали планы по использованию нефти из стратегических резервов в мае-июле

США в рамках планов по высвобождению 180 млн баррелей нефти из стратегического резерва (SPR) объявили о первых двух продажах: в мае уже запланировано к выпуску 20 млн баррелей, 70 млн баррелей будет продано с мая по июль.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщило Министерство энергетики Соединенных Штатов.

Остальные 90 млн баррелей будут проданы в период с августа по октябрь 2022 года.

Минэнерго принимает заявки от покупателей до 12 апреля и заключает контракты не позднее 21 апреля. Продажи с мая по июль будут осуществляться со следующих четырех площадок SPR: до 20,5 млн баррелей - с Big Hill, до 21,5 млн баррелей - с West Hackberry, до 18 млн баррелей - с Bryan Mound, до 10 млн баррелей - с Bayou Choctaw.

Хранилища нефти, которые располагаются в четырех соляных пещерах в Техасе и Луизиане, вмещают до 713,5 млн баррелей нефти. На конец марта 2022 года в них хранилось 570 млн баррелей нефти.

31 марта президент Джо Байден заявил, что США будут высвобождать по 1 млн баррелей нефти в сутки из SPR в течение полугода.

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Версия на английском языке US unveils plans to use oil from strategic reserves in May-July

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