США обгонят Саудовскую Аравию по добыче нефти в следующем году

Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ Если Саудовская Аравия сохранит свои объемы производства на текущем уровне, то в середине 2018 года США опередят саудитов по объему добычи нефти. Как сообщает Report со ссылкой на Forexpf.Ru, это следует из прогнозных данных Энергетической информационной администрации (EIA).

По данным, на фоне восстановления цен на нефть объемы производства в США должны к маю 2018 года увеличиться до 9,99 млн баррелей в день. В тоже время объемы производства нефти Саудовской Аравией по факту участия в соглашении об ограничении объемов производства сократились в ноябре текущего года до 9,97 млн баррелей в день.

Напомним, что на прошлой неделе добыча нефти в США обновила рекорд, составив 9,707 млн баррелей в день.

Аналитическая группа Report полагает, что если цена нефть не упадет ниже 50 долларов/баррель, США продолжат наращивать нефтедобычу.