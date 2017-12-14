США обгонят Россию по объему добычи в 2019 году

Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ США намерены продолжить наращивать добычу нефти в 2018 году. Как сообщает Report со ссылкой на Газета.ru, по прогнозу управления энергетической информации Минэнерго США (EIA), к середине 2018 года суточная добыча нефти может превысить 10 млн баррелей.

По данным управления, среднесуточная добыча сырой нефти в США по итогам 2017 составит 9,2 млн баррелей, в 2018 году - 10 млн баррелей в сутки, что станет наибольшим показателем с 1970 года, когда среднегодовая добыча была зафиксирована на уровне 9,6 млн баррелей в сутки. Напомним, что на прошлой неделе ежесуточная добыча в США достигла нового рекорда - 9,8 млн баррелей в сутки.

Эксперты полагают, что уже в 2018 году США обгонит по уровню добычи Саудовскую Аравию. Так, добыча нефти в Саудовской Аравии в ноябре составила 9,97 млн баррелей в сутки. США могут обогнать по уровню добычи и Россию в 2019 году при условии продления сделки ОПЕК+ на 2019 год или при новом технологическом скачке в сланцевой добыче, что может сократить себестоимость производства североамериканской нефти. Напомним, что в ноябре ежесуточная добыча в Росси составила 11,1 млн баррелей.

По прогнозу ОПЕК, добыча нефти в США в следующем году может вырасти на 1,05 млн баррелей в сутки.