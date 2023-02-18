США не считают нарушением политики G7 при покупке Индией дешевой нефти из РФ

Закупая российскую нефть по более низкой цене, Индия тем самым не нарушает политику стран G7.
Как передает Report, об этом в интервью агентству Press Trust of India заявил помощник госсекретаря США по вопросам энергоресурсов Джеффри Пайетт.
"Наши эксперты считают, что сейчас Индия пользуется скидкой около 15 долларов за баррель в цене, которую она платит за импорт российской нефти. Таким образом, Индия, действуя в своих интересах, чтобы получить самую низкую цену, продвигает политику нашей коалиции G7 и наших партнеров, стремящихся сократить доходы России", - отметил Пайетт.
По его словам, власти США удовлетворены подходом Индии в решении своих вопросов, которые касаются энергетической безопасности.
Он добавил, что нет никаких противоречий в том, что Индия увеличивает закупки российской нефти, при этом одновременно являясь партнером США.