США нарастили число активных нефтегазодобывающих установок

Баку. 12 ноября. REPORT.AZ/ Общее количество нефтегазодобывающих установок в США за 5-11 ноября сократилось на 1 единицу или 0,18% и составило 569.

Как передает Report со ссылкой на данные Baker Hughes, по итогам отчетной недели число активных нефтяных буровых скважин в США выросло на 2 единицы или 0,44% - до 452 единиц. Число газовых установок снизилось на 2 единицы или 1,71% - до 115 единиц, смешанных – сократилось на 1 – до 1 единицы. Таким образом, в годовом выражении показатель нефтяных установок снизился на 122 единиц или 21,3%, газовых – на 78 единиц или 40,4%, в целом же, нефтегазодобывающих установок – на 199 единиц или 25,9%.

Напомним, что 25 мая этого года число действующих нефтяных установок достигло 316 единиц, что является семилетним минимумом. Сейчас их количество превышает минимальный показатель на 43%. Эта цифра достигла рекордной отметки в октябре 2014 года и составила 1 609 единиц. Сейчас число установок на 71,9% ниже рекордного уровня.

Аналитическая группа Report отмечает, что наращивание нефтедобычи странами-производителями в октябре привело к росту нефтяного предложения на 800 тыс. баррелей – до 97,8 млн. баррелей в сутки. Сейчас участники рынка находятся в ожидании саммита ОПЕК в Вене. Если страны не придут к договоренности о сокращении нефтедобычи, нефтяные цены откатятся до уровня 35 долларов за баррель.