США намерены продать оффшорные месторождения нефти и газа

По сообщению администрации, в октябре или ноябре Bureau of Ocean Energy Management планирует провести продажу оффшорных участков

Министерство внутренних дел США сделает значительные шаги в направлении возобновления своих лизинговых программ для наземных и морских месторождений нефти и газа в ближайшие месяцы.

Как передает Report со ссылкой на отраслевой журнал "Нефтегазовая вертикаль", об этом заявила администрация Джо Байдена во вторник в суде.

По сообщению администрации, в октябре или ноябре Bureau of Ocean Energy Management планирует провести продажу оффшорных участков.

Будут опубликованы списки для предстоящих продаж к концу этого месяца, а уведомление о продаже будет опубликовано в декабре.

Департамент готовился к сдаче в аренду с 15 июня. Тогда судья окружного суда США Терри Даути приказал прекратить паузу в отношении новых договоров аренды месторождений нефти и газа, которые президент Джо Байден ввел в действие в первую неделю своего пребывания в должности.

Истцы по делу, группа генеральных прокуроров штата от республиканцев во главе с Джеффом Лэндри из Луизианы, пожаловались Даути на то, что федеральное правительство не выполняет его приказ о возобновлении своих лизинговых программ.

В выпуске новостей во вторник министерство внутренних дел сообщило, что учтет «задокументированные недостатки программ».

Подобное заявление создало у некоторых защитников природы впечатление, что департамент будет использовать сокращенную версию программы аренды до тех пор, пока администрация не проведет капитальный ремонт.

Ожидается, что в ближайшее время департамент также опубликует отчет о лизинговых программах, в том числе рекомендации о том, как их реформировать для достижения целей Байдена в области изменения климата.