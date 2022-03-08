США намерены одобрить запрет на импорт российских энергоресурсов

США планируют сегодня одобрить ограничение на импорт энергоресурсов из РФ.

США планируют сегодня одобрить ограничение на импорт энергоресурсов из РФ.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом во вторник сообщила журналист агентства Bloomberg Эннмари Хордерн со ссылкой на источники.



"США намерены запретить импорт российских энергоресурсов уже сегодня, сообщили мне источники. <...> Европейские союзники не присоединятся [к ограничению], но решение было принято после консультаций с Европой, которая зависит от российских энергоресурсов намного больше, чем США", - написала она в Twitter.