США намерены контролировать нефтяной рынок

Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ Замедление экономики Китая и девальвация юаня стали причиной падения цен на нефть до минимального за последние 6 лет уровня.

Как сообщает Report, нефть марки Brent 24 августа продавалась по цене 42,23 доллара/баррель, в декабре 2008 года же она стоила 36,2 доллара/баррель. Китай за счет повышения своих нефтяных резервов смог сохранить текущие цены в интервале 40-50 долларов/баррель. По информации агентства Bloomberg, Китай с начала года купил на 500 тыс. баррелей нефти больше, чем ему необходимо. В Центре мировой политики в области энергетики Университета Колумбии считают, что за последние семь месяцев Китай пополняет свои стратегические резервы, тем самым поддерживая спрос на перенасыщенном рынке.

Глава отдела исследований сырьевого рынка Goldman Sachs Джефф Керри отметил, что Китай сейчас выступает в роли спасителя, который удерживает цены на нефть от падения к 20 долларам за баррель. Однако такая ситуация может продержаться в лучшем случае до конца 2016 года.

По данным Международного энергетического агентства (İEA), в США стратегические запасы бензина уже много лет стабильно держатся на отметке 700 млн. баррелей. Азиатские страны на текущий момент накопили около 200 млн. баррелей сырой нефти в виде резервов, которые до 2020 года увеличатся до 500 млн. баррелей. Сейчас в Китае пополняются семь хранилищ общим объемом около 151 млн. баррелей.

Глава отдела стратегии на сырьевых рынках французского банка BNP Paribas Гарри Чилингуриан отметил, что Китай компенсирует снижение спроса, заполняя хранилища сырой нефтью. Согласно прогнозам, темпы роста спроса со стороны Китая в последнем квартале сократятся до 2,3% по сравнению с 5,6% во втором квартале, отражая снижение объема продаж автомобилей, сокращение производственной активности и слабый объем производства электричества. Страна покупает на падении цен и, соответственно, не дает им опуститься еще ниже: по сути, нижняя граница для нефти Brent проходит на уровне 30 долларов за баррель.

Аналитики английского банка Barclays считают, что подобная политика Китая способна сдержать падение цен лишь в краткосрочной перспективе.

В последние дни США предпринимают действия, направленные на принятие решения об отмене запрета на экспорт. Если законопроект будет утвержден, это приведет к открытию в США дополнительно 300 тыс. рабочих мест. Сторонники данного законопроекта в США одновременно желают гегемонии страны на нефтяном рынке. Генеральный директор Американского института нефти Джек Жерард считает, что Америка не должна упустить возможность потеснить Саудовскую Аравию и выступить в роли стабилизирующего производителя. Он отметил, что в настоящее время США являются лидером с объемом добычи до 10 млн. баррелей в день, и если страна получит доступ на мировые рынки, то будет играть большую роль в формировании цен на нефть.