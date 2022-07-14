США намерены добиться исторических уровней добычи нефти

Соединенные Штаты находятся на пути к историческим уровням добычи нефти в следующем году.

Соединенные Штаты находятся на пути к историческим уровням добычи нефти в следующем году.

Как передает Report, об этом в эфире телеканала CNN заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Мы на пути к тому, чтобы добывать больше нефти дома в следующем году, на исторических уровнях", - сказал он.

Кирби добавил, что президент США Джозеф Байден также "с нетерпением ждет обсуждения о добыче нефти с мировыми лидерами".

Байден в среду прибыл в Израиль, начав первое после вступления в должность ближневосточное турне. С 13 по 16 июля он посетит Израиль, Западный берег реки Иордан и Саудовскую Аравию.