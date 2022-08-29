США начали увеличивать поставки газа в Европу

Благодаря завершению летних профилактических ремонтов и вводу новых мощностей американские предприятия начали увеличивать поставки сжиженного природного газа (СПГ) в Европу

Благодаря завершению летних профилактических ремонтов и вводу новых мощностей американские предприятия начали увеличивать поставки сжиженного природного газа (СПГ) в Европу, передает Report со ссылкой на "Коммерсантъ".

Загрузка заводов по сжижению газа в США достигла максимума с конца июня: использование газа для выпуска СПГ достигло 325 млн кубометров в сутки (11,5 млрд кубических футов), следует из данных Platts.

Рост связан с постепенным вводом мощностей нового завода Calcasieu Pass, принадлежащего Venture Global, объемом 12 млн тонн СПГ в год. Таким образом, выпуск СПГ в США по мере завершения летних ремонтов восстанавливается, хотя все еще меньше рекордных 13,5 млрд кубических футов в день (382 млн кубометров в сутки), достигнутых весной: авария на Freeport (23% всех мощностей по сжижению в стране) вывела его из строя минимум до середины ноября.

Стоимость газа в США на хабе Henry hub составляет около $9,3 за MBTU. Хотя цены выросли почти втрое с начала года, они все же в десять раз ниже, чем в Европе.