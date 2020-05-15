США начали поставки нефти в Беларусь

США начинают поставки нефти в Беларусь, первый танкер с 80 тыс. тонн сырья прибудет в литовскую Клайпеду в начале июня.

Как передает Report со ссылкой на "Коммерсантъ", об этом сообщил пресс-секретарь белорусского госконцерна «Белнефтехим» Александр Тищенко. Из Клайпеды нефть для переработки на предприятии «Нафтан» в Витебской области будет поставляться железнодорожным транспортом.

«Танкер вчера начал загрузку в порту Бомонт (Техас). Выход из порта запланирован 17 мая. Прибытие в Клайпеду (порт Литвы) - в начале июня», - сказал Тищенко. Глава МИД республики Владимир Макей сообщил, что импорт нефти из США стал возможным после переговоров госсекретаря США Майка Помпео с президентом Беларуси Александром Лукашенко 1 февраля 2020 года. Макей отметил, что рассматривает сотрудничество с США в нефтяной сфере «как существенный элемент энергетической безопасности».

Майк Помпео также заявил, что поставки нефти укрепляют суверенитет и независимость Беларуси. Он призвал расширить доступ для американских компаний к своему рынку. «Также Беларуси следует пойти на реформы по либерализации торговли, необходимые для продвижения ко вступлению в ВТО»,— сказал Помпео.

Напомним, что в марте президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил, что Минск может построить трубопровод в Прибалтику, через который страна будет получать нефть из-за рубежа. По его словам, это позволит диверсифицировать поставки топлива и не зависеть от России. Лукашенко подчеркнул, что деньги на строительство он рассчитывает получить в том числе из Вашингтона. Беларусь начала искать новые источники поставок нефти после того, как у «Белнефтехима» возникли сложности в переговорах с российскими компаниями по цене на нефть. Несмотря на достигнутое соглашение с Москвой, Минск также решил закупать как минимум 100 тыс. тонн нефти в месяц реверсом из Польши.