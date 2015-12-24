США начали экспорт нефти

Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ В США заключили первый за 40 лет контракт на экспорт нефти.

Как сообщает Report со ссылкой на The Wall Street Journal, техасская компания Enterprise Products в начале января отправит 600 тыс. баррелей нефти на нефтеперерабатывающий завод в Швейцарии. Техасская нефть будет отгружена с терминала в Хьюстоне.

Главный операционный директор Enterprise Products Джим Тиг отметил, что снятие запрета на экспорт нефти поспособствует экономическому росту и созданию рабочих мест в США, а также повысит энергетическую безопасность страны.

Компания заключила контракт с нидерландской Vitol Group. Первую партию нефти доставят на нефтеперерабатывающий завод в Швейцарии, откуда дизельное и другие виды топлива поставляются в государства Северной Европы.

Аналитическая группа Report считает, что экспорт нефти из США усилит конкуренцию среди продавцов нефти на европейских рынках. Отметим, что ранее Саудовская Аравия начала расширять деятельность в странах Восточной Европы и вытеснять с рынка Россию. Рост предложения на европейских рынках приведет к падению цен на нефть марки Brent. Однако наряду с этим, вырастет спрос и цена на нефть WTI.

Отметим, что с 2011 года Brent продавалась дороже WTI, однако последние события на нефтяном рынке изменили ситуацию в пользу WTI.