США могут запретить импорт российской нефти

Палата представителей США рассмотрит возможность запретить импорта нефти и энергоресурсов из России в Штаты.

Палата представителей США рассмотрит возможность запретить импорта нефти и энергоресурсов из России в Штаты.

Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на спикера палаты Ненси Пелоси.

По ее словам, в настоящее время изучается возможность предложения строгого законодательства, которое еще больше изолирует Россию от мировой экономики.

"Наш законопроект запретит импорт российской нефти и энергоресурсов в Соединенные Штаты, аннулирует нормальные торговые отношения с Россией и Беларусью. Это станет первым шагом к отказу России в доступе во Всемирную торговую организацию", - пояснила спикер палаты.

Она отметила, что законодатели также могут наделить исполнительную власть правом повышать тарифы на статьи российского импорта.