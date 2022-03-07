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США могут запретить импорт российской нефти

США могут запретить импорт российской нефти Палата представителей США рассмотрит возможность запретить импорта нефти и энергоресурсов из России в Штаты.
Энергетика
7 марта 2022 г. 07:55
США могут запретить импорт российской нефти

Палата представителей США рассмотрит возможность запретить импорта нефти и энергоресурсов из России в Штаты.

Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на спикера палаты Ненси Пелоси.

По ее словам, в настоящее время изучается возможность предложения строгого законодательства, которое еще больше изолирует Россию от мировой экономики.

"Наш законопроект запретит импорт российской нефти и энергоресурсов в Соединенные Штаты, аннулирует нормальные торговые отношения с Россией и Беларусью. Это станет первым шагом к отказу России в доступе во Всемирную торговую организацию", - пояснила спикер палаты.

Она отметила, что законодатели также могут наделить исполнительную власть правом повышать тарифы на статьи российского импорта.

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