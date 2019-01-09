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    США могут ввести санкции против компаний Allseas и Saipem

    © Reuters

    Баку. 9 января. REPORT.AZ/ США могут ввести санкции против двух компаний-подрядчиков, которые принимают участие в укладке труб газопровода "Северный поток — 2".

    Как передает Report, об этом сообщает Handelsblatt со ссылкой на свои источники.

    Разработкой законопроекта занимается Госдепартамент. Речь идет о санкциях в отношении швейцарской Allseas и итальянской Saipem.

    Издание отмечает, что в ФРГ обеспокоены возможными санкциями и пытаются оказать влияние на Вашингтон в этом вопросе.

    В Saipem от комментариев отказались, в Allseas о подготовке санкций ничего не знают.

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