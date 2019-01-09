США могут ввести санкции против компаний Allseas и Saipem

Баку. 9 января. REPORT.AZ/ США могут ввести санкции против двух компаний-подрядчиков, которые принимают участие в укладке труб газопровода "Северный поток — 2".
Как передает Report, об этом сообщает Handelsblatt со ссылкой на свои источники.
Разработкой законопроекта занимается Госдепартамент. Речь идет о санкциях в отношении швейцарской Allseas и итальянской Saipem.
Издание отмечает, что в ФРГ обеспокоены возможными санкциями и пытаются оказать влияние на Вашингтон в этом вопросе.
В Saipem от комментариев отказались, в Allseas о подготовке санкций ничего не знают.
Aydan TopçibaşevaАвтор новости