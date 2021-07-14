США могут снять часть санкций с Ирана уже в августе

Работа по восстановлению ядерной сделки с Ираном завершена на 90%

Работа по восстановлению ядерной сделки с Ираном завершена на 90%.

Как передает Report, об этом заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов изданию «Коммерсантъ».

«Подобные оценки всегда субъективны, но, на мой взгляд, мы находимся там более чем на 90%. Осталось сделать относительно немного. Но в оставшихся 10% есть политически чувствительные вопросы, которые могут вызвать задержку. Это исключать нельзя», — цитирует газета Ульянова.

Если будет достигнута договоренность о возобновлении ядерной сделки, основные санкции США могут быть сняты с Ирана уже в августе, добавил представитель РФ, пояснив, что Иран сможет торговать нефтью «и не только».

До введения санкций США в 2011 году, включая нефтяное эмбарго, Исламская республика экспортировала 2,2 млн баррелей в сутки, пишет iran.ru С введением санкций экспорт иранской нефти в 2013 году упал до 980 тыс. баррелей в сутки, и если бы эта тенденция сохранилась в 2015 году, показатель достиг бы нулевого уровня. Подписанный в 2016 году Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД, т. н. «ядерная сделка») позволил стране уже в первый месяц 2017 года нарастить нефтеэкспорт до 2,3 млн баррелей в сутки (+137%).

«Средняя суточная добыча иранской нефти в период после [заключения] „иранской ядерной сделки“ была 3,38 млн баррелей в сутки, NIOC планирует на первом этапе вернуть досанкционные уровни добычи, если санкции снимут. На следующем этапе мы нацелены увеличить мощности до более чем 4 млн баррелей в сутки», — заявил в июне замгендиректора по производству National Iranian Oil Co. (NIOC) Фарок Алихани. Он также сообщил, что варианты восстановления добычи в случае отмены американских санкций NIOC уже проработала: основная часть нефтедобычи будет восстановлена в течение месяца, а полностью — в течение трех месяцев. Про иранский экспорт нефти Алихани не уточнил.

Перед июньским заседанием ОПЕК+ министр нефти Ирана Бижан Зангане заявил, что Иран может быстро восстановить нефтедобычу до 6,5 млн баррелей в сутки в случае снятия или ослабления нефтяного эмбарго.

Отметим, что Иран готовится к скорейшему возвращению своей нефти на мировой рынок. По оптимистичным прогнозам, в течение трех месяцев Иран может вернуться к досанкционному уровню добычи нефти — 4 млн баррелей в сутки. Однако, по словам бывшего сотрудника National Iranian Oil Co. Мохаммеда Али Хатиби, даже в случае отмены ограничений часть потенциальных покупателей иранской нефти могут не пойти на сделку. Он подчеркнул, что в любом случае возвращение страны на рынок будет постепенным.