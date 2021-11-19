США могут применить против ОПЕК антитрастовый закон 1890 года

Некоторые законодатели США ухватились за скачок цен на энергоносители, чтобы возродить давно действующее законодательство, которое подведет ОПЕК под те же антитрастовые законы, которые применялись более века тому назад для разрушения монополии Standard Oi

Некоторые законодатели США ухватились за скачок цен на энергоносители, чтобы возродить давно действующее законодательство, которое подведет ОПЕК под те же антитрастовые законы, которые применялись более века тому назад для разрушения монополии Standard Oil.

Как передает Report, об этом сообщает worldoil.

Закон «О запрете на добычу и экспорт нефти картелями», известный как NOPEC, позволит правительству США подать в суд на членов Организации стран-экспортеров нефти за манипулирование энергетическим рынком. Потенциально это позволит потребовать от картеля миллиардные компенсации.

Использование NOPEC сталкивается с трудностями на фоне опасений по поводу дипломатических осложнений, что заставляло Государственный департамент США выступать против него в прошлом. Но в апреле Судебный комитет Палаты представителей утвердил последнее изменение посредством голосования. Версия Сената консолидировала сторонников NOPEC со всего политического спектра, от консервативного республиканца из Айовы Чака Грассли до либерального демократа Вермонта Патрика Лихи.

Хотя ОПЕК не устанавливает цены с 1980-х гг., члены картеля периодически соглашаются увеличивать или сокращать добычу. Использование NOPEC может иметь широкомасштабные последствия.

«Мы называем это ядерным оружием с огромным и неопределенным воздействием, — сказал Боб МакНелли, президент консалтинга Rapidan Energy Group и бывший чиновник Белого дома. — Средства правовой защиты в законе NOPEC варьируются от удара по запястью до конфискации всех ваших активов. Я думаю, если бы президент [Байден] призывал к этому, это прошло бы».

Байден, будучи сенатором в 2000 г., подписал письмо, в котором содержался призыв к судебным искам против ОПЕК, в котором он назвал поведение картеля нарушением антимонопольного законодательства США. В 2007 году он стал одним из промоутеров версии законодательства NOPEC.

Закон NOPEC вводился несколько раз за последние два десятилетия по мере роста цен на бензин в США, и в 2007 году он прошел обе палаты Конгресса, однако тогда президент Джордж Буш пригрозил наложить вето на этот закон.

В прошлом месяце Грассли написал генеральному прокурору США Меррику Гарленду, что NOPEC «пользуется подавляющей двухпартийной и двухпалатной поддержкой».

«Несомненно, он получает поддержку, — сказал Грассли в среду в интервью одному из телеканалов. — Нет сомнений в том, что ОПЕК нарушает наши антимонопольные законы».

Согласно NOPEC, Министерство юстиции США могло бы подавать иски против членов нефтяного картеля за нарушение антимонопольного законодательства. Даже если бы Министерство юстиции никогда не использовало такие полномочия, простого существования этой возможности могло бы быть достаточно, чтобы вынудить картель изменить свое поведение.

Американский институт нефти (API) и Торговая палата США в прошлом решительно выступали против этого законопроекта.

Напомним, что в январе 2020 года Дональд Трамп поставил на паузу исполнение законов, направленных на ограничение влияние ОПЕК.

Антитрастовое законодательство призвано наделить американские суды полномочиями рассматривать антимонопольные иски в адрес стран-участниц ОПЕК и других государств, участвующих в картельных сговорах на нефтяном рынке. NOPEC вносит поправки в акт Шермана — антимонопольный закон США. Согласно документу, незаконными признаются любые совместные действия правительств других государств, направленные на ограничение добычи нефти и установление цен на нее.