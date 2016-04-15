США изучают воздействие текущей глобальной конъюнктуры на экономику Азербайджана

Баку. 15 апреля. REPORT.AZ/ "В последнее время цены на энергоносители снизились. Целью моего визита в Азербайджан является отношение руководства к сложившейся ситуации и воздействие его на экономику".

Как передает Report, об этом сказал журналистам заместитель помощника госсекретаря США по вопросам бизнеса и экономики Курт Тонг.

По его словам, в рамках визита обсуждалось множество вопросов: "В ходе двухдневного визита мы обсудили ряд вопросов. В частности, обсуждалось развитие торговли и борьба с коррупцией. В то же время, одной из наших целей являлось изучение развития внутренней инфраструктуры и отношений со странами региона".

"Считаю, что частный и государственный секторы должны взаимодействовать, что создает условия для прозрачности", - подчеркнул представитель США.

По словам К.Тонга, важным моментом является встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с членами AmCham: "Членство Азербайджана во Всемирной торговой организации создаст большие возможности для страны. Это относится и к инвестициям".

К.Тонг также рассказал о своем визите в порт Алят, отметив, что удовлетворен созданными здесь условиями.