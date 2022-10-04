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США исключили вторичные санкции при ограничении цены на российскую нефть

США исключили вторичные санкции при ограничении цены на российскую нефть США не будут использовать вторичные санкции (то есть вносить в санкционные списки) в отношении иностранных покупателей российской нефти по цене выше предельной, равно как и против иностранных поставщиков услуг для таких закупок российского топлива.
Энергетика
4 октября 2022 г. 12:37
США исключили вторичные санкции при ограничении цены на российскую нефть

США не будут использовать вторичные санкции (то есть вносить в санкционные списки) в отношении иностранных покупателей российской нефти по цене выше предельной, равно как и против иностранных поставщиков услуг для таких закупок российского топлива.

Об этом передает Report со ссылкой на РБК.

Минфин США ждет, что американские провайдеры услуг (по транспортировке, перевалке, страхованию, торговому финансированию и т.д.) будут участвовать только в сделках, соответствующих ценовому потолку.

Директор Управления по контролю за иностранными активами (санкционное агентство Минфина США, OFAC) Андреа Гакки сказала, что наказывать провайдеров за пределами юрисдикции страны не планируется.

"Мы не формулируем это с точки зрения вторичных санкций за противоречащие предельным ценам сделки вне американской юрисдикции. Другие страны G7 выйдут с соответствующим регулированием, запрещающим своим провайдерам оказывать услуги для закупок российской нефти по ценам выше предельной", - сказала Гакки.

В сентябре американские сенаторы внесли законопроект, в котором предлагается применять вторичные санкции против неамериканских финансовых институтов за содействие покупкам российской нефти компаниями из третьих стран по цене выше предельной.

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