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США ищут замену российскому урану для работы новейших атомных реакторов

США ищут замену российскому урану для работы новейших атомных реакторов США стараются заменить российское топливо с высоким содержанием низкообогащенного урана (HALEU, уран с обогащением до 20%) для обеспечения работы разрабатываемых малых модульных ядерных реакторов (SMR).
Энергетика
20 октября 2022 г. 14:01
США ищут замену российскому урану для работы новейших атомных реакторов

США стараются заменить российское топливо с высоким содержанием низкообогащенного урана (HALEU, уран с обогащением до 20%) для обеспечения работы разрабатываемых малых модульных ядерных реакторов (SMR).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в четверг сообщило агентство Reuters.

По данным агентства, власти США в спешном порядке ищут возможность использовать часть своих запасов урана для загрузки в перспективе новых реакторов. "Производство HALEU - это крайне важная задача, и сейчас проводится оценка того, какие усилия можно предпринять для увеличения производства. Мы понимаем необходимость срочных действий для стимулирования создания устойчивых поставок HALEU на рынок", - сообщил неназванный представитель Минэнерго США.

Как пишет агентство, из-за энергетического кризиса и конфликта в Украине в мире вырос интерес к атомной энергетике. В США особенно распространена идея разработки и использования небольших реакторов нового поколения. Однако разработчики новых АЭС в США опасаются, что не смогут получить заказы на свои реакторы, если не будут обеспечены поставки обогащенного урана в должном объеме.

Представители американских компаний-разработчиков новейших реакторов X-energy и TerraPower сообщили агентству, что не хотят зависеть от российских поставок. Вашингтон отдал им контракты на строительство двух прототипов реакторов к 2028 году. "У нас не было проблем с топливом еще несколько месяцев назад. После вторжения на Украину нам стало неудобно вести дела с Россией", - заявил директор по внешним связям компании TerraPower.

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Версия на английском языке US looking to replace Russian uranium for operation of latest nuclear reactors

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