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    США ищут альтернативные источники поставок нефти взамен Ирана

    Баку. 20 сентября. REPORT.AZ/ Администрация президента США Дональда Трампа ищет альтернативные источники нефти для замены иранских ресурсов, в том числе и для стран-"союзников".

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом пишет издание Financial Times со ссылкой на источник в Белом доме.

    По словам издания, Индия, являющаяся одним из ключевых импортеров нефти из Ирана, уже ищет возможность диверсификации поставок и существенно сократила объем запланированных закупок топлива из Ирана в сентябре-октябре. Министерство энергетики Южной Кореи также приняло решение переключиться на поставки из Саудовской Аравии и Ирака.

    Напомним, США, выйдя в мае из соглашения с Ираном о ядерной программе, восстанавливают санкции против страны, против энергетического сектора они вступят в силу в начале ноября. Вашингтон заявил о цели довести экспорт нефти из Ирана до нуля, при этом сотрудничающие с Ираном государства также будут подвергаться давлению. 

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