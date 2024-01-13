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США импортируют первую партию нефти Payara Gold из Гайаны

США импортируют первую партию нефти Payara Gold из Гайаны США впервые импортировали партию нефти Payara Gold в объеме 1 миллион баррелей.
Энергетика
13 января 2024 г. 10:53
США импортируют первую партию нефти Payara Gold из Гайаны

США впервые импортировали партию нефти Payara Gold в объеме 1 миллион баррелей.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные Таможенной службы США и S&P Global Commodity Insights.

Китайская CNOOC указана в качестве отправителя груза, а американская ExxonMobil указана в качестве грузополучателя. Судно Maran Hermes указано как прибывшее в Морган-Сити, штат Луизиана, 10 января.

S&P Global Commodities at Sea показывает, что судно Maran Hermes отправилось с FPSO Prosperity 28 декабря и прибыло в терминал LOOP 11 января.

Пайара — третий сорт, запущенный в производство на блоке Стабрук площадью 6,6 миллиона акров в Гайане. Производство начнется 14 ноября.

Согласно копии программы, с которой ознакомилось S&P Global, февральская программа погрузки Гайаны включает шесть грузов Payara Gold. Это сопоставимо с пятью партиями нефти Unity Gold и тремя партиями нефти Liza. Согласно программе, ExxonMobil загрузит три из шести партий Payara, китайская CNOOC — две, а Hess — одну. ExxonMobil загрузит два груза Unity Gold, CNOOC – два, а Hess – один. Для Лизы Exxon загрузит два груза, а правительство Гайаны — один.

Согласно анализам, опубликованным на веб-сайте ExxonMobil, Payara на данный момент является самой тяжелой из нефти средней степени малой фракции, добываемой в Гайане. Liza, первая марка, полученная от консорциума под руководством ExxonMobil, представляет собой сырую нефть класса 32 API с содержанием серы около 0,58%. По данным анализа, проведенного в июле 2023 года, Unity Gold представляет собой нефть марки 34,5 API с содержанием серы 0,41%. Пайара — это 28 API и 0,58% серы.

Последний раз Platts оценивал Payara со скидкой 75 центов за баррель по отношению к латиноамериканской нефти Brent Strip, что на 15 центов выше за баррель в сутки. Platts представил оценку Payara 1 декабря, определив первоначальную стоимость с дисконтом в 1,90 долларов США за баррель.

Импорт Пайары в США происходит на фоне нарастающей напряженности между Венесуэлой и Гайаной, когда 14 декабря обе страны договорились поддерживать диалог по поводу спорной территории.

Спор недавно обострился, когда правительство Венесуэлы провело 3 декабря референдум, на котором поддержало право Венесуэлы на аннексию территории. Гайана придерживается границ, определенных Арбитражным решением 1899 года, которое Венесуэла считает недействительным.

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