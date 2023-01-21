США и союзники согласились ввести два отдельных потолка цен на нефтепродукты РФ

Представители коалиции стран, участвующих в политике потолка цен на доставляемые по морю российские сырую нефть и продукты из нее, согласились с необходимостью ввести два отдельных потолка цен на нефтепродукты РФ в зависимости от их категории.

Представители коалиции стран, участвующих в политике потолка цен на доставляемые по морю российские сырую нефть и продукты из нее, согласились с необходимостью ввести два отдельных потолка цен на нефтепродукты РФ в зависимости от их категории.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается в заявлении Минфина США по итогам виртуальной встречи первого заместителя министра финансов Адевале Адейемо с коллегами из стран коалиции.

"Заместители министров согласились с подходом к переработанным продуктам, в рамках которого будут введены два отдельных потолка в дополнение к потолку цен на сырую нефть: один потолок для продуктов, которые обычно торгуются с надбавкой по отношению к сырой нефти, таким как дизельное топливо или бензин, а другой - для продуктов, которые торгуются со скидкой по отношению к сырой нефти, таким как мазут", - отмечается в документе.

Также представители коалиции согласились в марте произвести пересмотр уровня потолка цен на российскую сырую нефть с учетом возможных изменений на рынке после введения в действие с февраля предельных цен на нефтепродукты.

Как отметили в американском ведомстве, это "позволит коалиции учесть развитие событий на мировом рынке после того, как будут введены в действие предельные цены на переработанные продукты". Кроме того, будут учтены "результаты технического обзора потолка цен на сырую нефть со стороны ЕС".