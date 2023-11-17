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США и Филиппины подписали соглашение по атомной энергетике

США и Филиппины подписали соглашение по атомной энергетике Соединенные Штаты и Филиппины подписали в четверг в Сан-Франциско двустороннее соглашение по ядерной энергетике.
Энергетика
17 ноября 2023 г. 07:51
США и Филиппины подписали соглашение по атомной энергетике

Соединенные Штаты и Филиппины подписали в четверг в Сан-Франциско двустороннее соглашение по ядерной энергетике.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Госдепартамента.

"На саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско Соединенные Штаты и Филиппины подписали соглашение о сотрудничестве в области мирной ядерной энергетики, широко известное как "соглашение 1, 2, 3". После вступления в силу это соглашение будет способствовать развитию и расширению нашего сотрудничества в области обеспечения безопасности чистой энергетики и укреплению нашего альянса. Подписание соглашения знаменует собой успешное завершение переговорного процесса, начатого вице-президентом США Камалой Харрис во время ее исторической поездки на Филиппины в ноябре 2022 года", - отметили в американском внешнеполитическом ведомстве.

В Госдепе добавили, что соглашение "закладывает всеобъемлющую основу для сотрудничества между Филиппинами и США по мирному атому, которое опирается на взаимные обязательства по нераспространению ядерного оружия, и в соответствии с американским законодательством позволяет передавать Филиппинам задействуемые в ядерной сфере оборудование и материалы для использования в мирных целях".

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Версия на азербайджанском языке ABŞ və Filippin nüvə razılaşması imzalayıblar

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