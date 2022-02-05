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США и Европа обсуждают диверсификацию поставок газа

США и Европа обсуждают диверсификацию поставок газа США поддерживают контакт со своими партнерами по вопросу диверсификации поставок газа в Европу взамен российского на случай эскалации кризиса вокруг Украины.
Энергетика
5 февраля 2022 г. 07:27
США и Европа обсуждают диверсификацию поставок газа

США поддерживают контакт со своими партнерами по вопросу диверсификации поставок газа в Европу взамен российского на случай эскалации кризиса вокруг Украины.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Мы находимся в контакте с нашими европейскими партнерами, а также крупными поставщиками по поводу того, что можно сделать, и каким образом мы можем увеличить запасы для удовлетворения их потребностей", - сказала Псаки в ходе брифинга, отвечая на соответствующий вопрос.

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