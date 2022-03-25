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США и ЕС создали рабочую группу для снижения зависимости от энергоресурсов РФ

США и ЕС создали рабочую группу для снижения зависимости от энергоресурсов РФ США и Евросоюз (ЕС) в пятницу учредили рабочую группу для снижения зависимости Европы от российских энергоресурсов. В качестве двух основных целей рабочей группы указаны диверсификация поставок СПГ и снижение спроса ЕС на природный газ.
Энергетика
25 марта 2022 г. 13:09
США и ЕС создали рабочую группу для снижения зависимости от энергоресурсов РФ

США и Евросоюз (ЕС) в пятницу учредили рабочую группу для снижения зависимости Европы от российских энергоресурсов. В качестве двух основных целей рабочей группы указаны диверсификация поставок СПГ и снижение спроса ЕС на природный газ.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается на сайте Белого дома.

"Сегодня президент [США] Джо Байден и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен объявили [о создании] совместной рабочей группы для снижения зависимости Европы от российских полезных ископаемых и усиления европейской энергетической безопасности", - говорится в заявлении. Такое решение стороны увязывают с проведением спецоперации России в Украине.

США и Евросоюз также договорились о сотрудничестве с целью производства возобновляемого водорода для замещения ископаемого топлива.

Кроме того, Еврокомиссия будет работать над обеспечением дополнительного спроса на американский СПГ к 2030 году в объеме 50 млрд кубометров.

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