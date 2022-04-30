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США и ЕС обсудили вопрос диверсификации поставок газа в Европу

США и ЕС обсудили вопрос диверсификации поставок газа в Европу Целевая группа США и ЕС по энергетической безопасности 28 апреля провела встречу в Вашингтоне, на которой рассмотрела прогресс в диверсификации поставок и снижении спроса на природный газ в Европе.
Энергетика
30 апреля 2022 г. 06:38
США и ЕС обсудили вопрос диверсификации поставок газа в Европу

Целевая группа США и ЕС по энергетической безопасности 28 апреля провела встречу в Вашингтоне, на которой рассмотрела прогресс в диверсификации поставок и снижении спроса на природный газ в Европе.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в заявлении группы, распространенном Белым домом.

"На встрече под председательством старшего советника госсекретаря США Амоса Хокстина и главы кабинета председателя Еврокомиссии Бьорна Зайберта был рассмотрен прогресс в вопросе диверсификации поставок природного газа в Европу и снижения спроса на природный газ в Европе", - отмечается в заявлении.

Помимо этого, стороны также обсудили вопрос функционирования "платформы для совместных закупок энергоносителей странами ЕС", планы дополнительных поставок сжиженного природного газа, а также технологии энергоэффективности.

По итогам встречи США и ЕС условились провести новое заседание группы в июне. Тем временем в ближайшее время работа группы будет продолжена на уровне технических специалистов.

США и ЕС в марте учредили совместную группу, задача которой - снизить зависимость Европы от поставок российских энергоносителей.

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