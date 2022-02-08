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США и ЕС будут работать над увеличением объемов предложения СПГ на рынке

США и ЕС будут работать над увеличением объемов предложения СПГ на рынке Соединенные Штаты и Европейский союз намерены работать над увеличением объемов предложения сжиженного природного газа на мировом рынке в связи с ситуацией вокруг Украины.
Энергетика
8 февраля 2022 г. 06:22
США и ЕС будут работать над увеличением объемов предложения СПГ на рынке

Соединенные Штаты и Европейский союз намерены работать над увеличением объемов предложения сжиженного природного газа на мировом рынке в связи с ситуацией вокруг Украины.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в совместном заявлении, которое было принято в понедельник по итогам заседание Совета США - ЕС по энергетике.

Это совещание министерского уровня прошло в Вашингтоне.

"Занимаясь воздействием геополитики и климата на текущий энергетической рынок, ЕС и США намерены работать сообща, чтобы глобальные рынки сжиженного природного газа имели потенциал обеспечивать дополнительные и диверсифицированные поставки в случае перебоев с поставками трубопроводного газа в краткосрочной перспективе, пока страны уходят от ископаемых видов топлива к устойчивому будущему нулевых выбросов", - отмечается в документе.

В нем также подчеркивается, что США и ЕС подтвердили на нынешнем заседании приверженность совместной работе на упреждение, чтобы "заниматься любыми потенциальными рисками, связанными с поставкой энергоресурсов" Европе.

Кроме того, Вашингтон и Брюссель подтверждают, что считают "неприемлемым использовать энергоресурсы в качестве оружия или рычага геополитического влияния". В связи с этим они уточняют, что намерены содействовать укреплению энергетической безопасности "восточных партнеров", таких как Молдова и Украина, "в том числе посредством реверсных поставок газа".

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