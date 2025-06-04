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США и Азербайджан обсудили возможности сотрудничества в сфере энергетики

США и Азербайджан обсудили возможности сотрудничества в сфере энергетики США и Азербайджан обсудили возможности сотрудничества в сфере энергетики
Энергетика
4 июня 2025 г. 10:54
США и Азербайджан обсудили возможности сотрудничества в сфере энергетики

США и Азербайджан обсудили возможности сотрудничества в сфере энергетики.

Об этом сообщает Report со ссылкой на страницу посольства США в социальной сети.

Согласно информации, главный советник Госдепартамента США по вопросам Европы и Евразии Вятта Телке встретился с представителями Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

Отмечается, что продолжение сотрудничества в энергетической сфере будет способствовать экономическому развитию и благосостоянию как на Южном Кавказе, так и в США.

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Версия на английском языке US and Azerbaijan discuss cooperation opportunities in energy industry
Версия на азербайджанском языке ABŞ və Azərbaycan enerji sənayesində əməkdaşlıq imkanlarını müzakirə edib

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