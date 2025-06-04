США и Азербайджан обсудили возможности сотрудничества в сфере энергетики

США и Азербайджан обсудили возможности сотрудничества в сфере энергетики

США и Азербайджан обсудили возможности сотрудничества в сфере энергетики.

Об этом сообщает Report со ссылкой на страницу посольства США в социальной сети.

Согласно информации, главный советник Госдепартамента США по вопросам Европы и Евразии Вятта Телке встретился с представителями Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

Отмечается, что продолжение сотрудничества в энергетической сфере будет способствовать экономическому развитию и благосостоянию как на Южном Кавказе, так и в США.