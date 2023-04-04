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США готовы поддержать Азербайджан в процессе перехода к зеленой энергии

США готовы поддержать Азербайджан в процессе перехода к зеленой энергии США готовы поддержать инициативы американских компаний поделиться с Азербайджаном технологиями по декарбонизации и переходу к зеленой энергии.
Энергетика
4 апреля 2023 г. 17:04
США готовы поддержать Азербайджан в процессе перехода к зеленой энергии

США готовы поддержать инициативы американских компаний поделиться с Азербайджаном технологиями по декарбонизации и переходу к зеленой энергии.

Как передает Report, об этом помощник министра торговли США по глобальным рынкам и генеральный директор Внешнеторговой службы страны Арун Венкатараман сказал журналистам.

"Для обеспечения процесса декарбонизации нужны определенные технологии. В этом может посодействовать частный сектор.
Мы были бы рады, если некоторые американские компании посодействовали бы развитию декарбонизации и переходу к зеленой энергии", - заявил Арун Венкатараман.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ “yaşıl enerji”yə keçiddə Azərbaycana dəstək verməyə hazırdır
Версия на английском языке US ready to support Azerbaijan's green energy transition

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