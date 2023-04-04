США готовы поддержать Азербайджан в процессе перехода к зеленой энергии

США готовы поддержать инициативы американских компаний поделиться с Азербайджаном технологиями по декарбонизации и переходу к зеленой энергии.

США готовы поддержать инициативы американских компаний поделиться с Азербайджаном технологиями по декарбонизации и переходу к зеленой энергии.

Как передает Report, об этом помощник министра торговли США по глобальным рынкам и генеральный директор Внешнеторговой службы страны Арун Венкатараман сказал журналистам.

"Для обеспечения процесса декарбонизации нужны определенные технологии. В этом может посодействовать частный сектор.

Мы были бы рады, если некоторые американские компании посодействовали бы развитию декарбонизации и переходу к зеленой энергии", - заявил Арун Венкатараман.