США готовятся к продаже нефтяных запасов

Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ США начинают сворачивать одну из ключевых политик энергетической безопасности благодаря сланцевой индустрии.

Как сообщает Report со ссылкой на Forexpf.ru, министерство энергетики США (DOE) может продать часть своих стратегических нефтяных запасов (СНЗ) уже в январе, запустив тем самым рассчитанный на долгие годы процесс сокращения национальных запасов. В рамках резолюции о бюджете Конгресс разрешил министерству продать нефть на сумму 375,4 млн. долларов.

Отметим, что решение о создании нефтяных резервов принято после эмбарго, введенного Саудовской Аравией в 1973 году. Они рассчитаны более чем на 700 млн. баррелей нефти, и это крупнейший стратегический запас в мире. Изначально было задумано держать запас нефти на 90 дней и использовать его в случае перебоев с поставками.

В сентябре министерство направило в Конгресс доклад, в котором излагались неутешительные выводы о состоянии системы хранения нефтяных запасов. "Срок эксплуатации оборудования подходит или уже подошел к концу", - говорилось в отчете. Продажа "позволит министерству предпринять необходимые меры для повышения целостности и продления срока службы хранилищ".

Сейчас американские политики не считают СНЗ чрезвычайно важными. Резкий рост объема добычи нефти в США и нефтяного предложения на мировом рынке вынес на повестку дня вопрос о необходимости СНЗ, содержание которого обходится бюджету в круглую сумму. Официальная причина распродажи СНЗ - необходимость финансирования ремонта и техобслуживания хранилищ в долгосрочном периоде, но если Конгресс по-прежнему верит в его значимость, он бы изыскал средства, необходимые для поддержания системы в рабочем состоянии. На самом же деле часть денег, вырученных от продажи, пойдет на другие цели, в частности, на нужды министерства финансов, а это опровергает теорию о финансировании ремонта.

Различные законы позволят США постепенно распродать 190 млн. баррелей в течение следующих десяти лет. К 2020 году планируется выручить от продажи 2 млрд. долларов, которые пойдут на техобслуживание.

Аналитики полагают, что хотя объем продажи невелик, но он усилит давление на цены. По мнению старшего редактора отраслевого издания The Bakken Oil Business Journal, министерство выбрало худшее время для проверки рынка на прочность.