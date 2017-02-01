США довели добычу нефти в Мексиканском заливе до исторического максимума

Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ Шельфовая добыча нефти в американской части Мексиканского залива подходит к историческому максимуму спустя более шести лет после аварии на платформе Deepwater Horizon.

Как сообщает Report со ссылкой на Bloomberg, согласно данным Управления энергетической информации министерства энергетики США, которые приводит агентство, в ноябре на скважинах в федеральных водах добывалось 1,68 миллиона баррелей нефти в сутки. Это стало рекордным уровнем с февраля 2010 года.

Агентство отмечает, что данный показатель растет с 2013 года. Более того, недавняя стабилизация нефтяных цен может подстегнуть дальнейшее увеличение поставок, которые могут превзойти рекордный показатель сентября 2009 года.

"При более высоких ценах на нефть шельфовое бурение становится все более приемлемым вариантом, несмотря на его дороговизну", - цитирует Bloomberg слова директора фьючерсного подразделения Mizuho Securities USA Боба Йогера (Bob Yawger).