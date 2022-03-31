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США будут выбрасывать из резервов на рынок 1 млн баррелей нефти в сутки

США будут выбрасывать из резервов на рынок 1 млн баррелей нефти в сутки Соединенные Штаты будут выбрасывать на рынок 1 млн баррелей нефти в сутки из стратегических резервов в течение шести месяцев.
Энергетика
31 марта 2022 г. 22:49
США будут выбрасывать из резервов на рынок 1 млн баррелей нефти в сутки

Соединенные Штаты будут выбрасывать на рынок 1 млн баррелей нефти в сутки из стратегических резервов в течение шести месяцев.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом объявил в четверг президент США Джо Байден, выступая в Белом доме с заявлением, посвященным вопросам энергетики.

"Сегодня я даю распоряжении о высвобождении 1 млн баррелей в день в течение следующих шести месяцев - более 180 млн баррелей из стратегического нефтяного резерва", - сказал он.

По его словам, к настоящему моменту это "крупнейшее высвобождение (нефти) из национального резерва в истории" Соединенных Штатов.

Энергетические компании готовы начать добычу дополнительно 1 млн баррелей нефти в сутки, возможно, с осени 2022 года, добавил Байден.

"Я хочу отметить те компании, которые уже объявили о намерении наращивать добычу. Они вкладывают средства, чтобы добывать больше нефти, а также в чистые технологии, чтобы уменьшить нашу зависимость от нефти в будущем", - сказал американский лидер. "И они дали понять, что будут добывать дополнительно 1 млн баррелей нефти в день, возможно, начиная уже этой осенью", - добавил он.

Президент США добавил, что независимость европейских стран от российских энергоресурсов изменила бы характер нынешней ситуации в мире.

"Сегодня я излагаю план из двух частей, который не только облегчит боль, которую сейчас испытывают (американские) семьи (в связи с высокими ценами на топливо – ред.), но и положит конец этой эпохе зависимости и неопределенности, а также заложит новый фундамент для подлинной и прочной энергетической независимости Америки".

"Представьте себе, если бы Европе не приходилось полагаться на российскую нефть, если бы они были энергетически независимы, это изменило бы характер очень многого", - утверждал президент.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ strateji ehtiyatlarından gündəlik 1 milyon barel nefti bazara çıxaracaq

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