Глава Роснефти не видит угрозы дефицита нефти в мире из-за санкций в отношении Ирана

Глава «Роснефти» Игорь Сечин сообщил, что не видит угроз возникновения дефицита нефти на глобальном рынке во втором и третьем квартале 2019 года на фоне санкций США в отношении Ирана.

Об этом сообщает Report со ссылкой на "Коммерсантъ".

"Таких угроз не вижу",— сказал он в ответ на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее на этой неделе власти США решили не продлевать временные разрешения на импорт иранской нефти, выданные в ноябре прошлого года для восьми стран: Китая, Греции, Индии, Италии, Японии, Южной Кореи, Тайваня и Турции. Разрешения действовали до 2 мая — теперь с этого дня США будут препятствовать попыткам любой страны импортировать иранскую нефть.