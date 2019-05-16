Uniper SE: "Северный поток 2" не лишит других поставщиков преимуществ

Проект "Северный поток-2" не отнимает конкурентные преимущества у других поставщиков, обеспечивает безопасные поставки в Европу

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил, выступая на международной газовой конференции в Берлине, коммерческий директор Uniper SE Кит Мартин.

Конференция на тему "Перспективы энергетического сотрудничества Россия-ЕС. Газовый аспект" организована союзом организаций нефтегазовой отрасли "Российское газовое общество", в ней участвуют топ-менеджеры европейских и мировых газовых компаний, политики, эксперты отрасли."Мы не считаем его (проект "Северный поток-2") механизмом, отнимающим конкурентные преимущества у других поставщиков, мы рассматриваем этот проект, как источник безопасных поставок, и это очень хорошо для европейских потребителей. Именно поэтому мы привержены этому проекту, он обладает серьезной, простой и понятной логикой", - заявил Мартин, добавив, что целью участников "Северного потока-2" является "обеспечение потребителям надежных поставок".Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его планируется достроить в 2019 году. Газопровод пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны РФ, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.Проект реализует компания Nord Stream 2 AG, единственным акционером которой является "Газпром". Европейские партнеры - Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall - со своей стороны обязались профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 миллионов евро каждый. Nord Stream 2 AG осталось получить разрешение на строительство только от Дании.

США активно выступают против этого проекта, с другой стороны продвигая на европейский рынок свой СПГ. При этом в середине мая журнал Foreign Policy написал, что сенат США может принять законопроект о санкциях в отношении компаний, участвующих в прокладке российских морских трубопроводов, в первую очередь "Северного потока-2".