Средняя спот-цена на СПГ в Азии упала на 11% вслед за котировками в Европе

Спот-цены на СПГ в Азии на этой неделе снизились, но остались на 33% выше июньского минимума.

Спот-цены на СПГ в Азии на этой неделе снизились, но остались на 33% выше июньского минимума.

Как передает Report, цены упали вслед за котировками природного газа в Европе, где высокий уровень запасов в хранилищах ограничивает спрос.

Средняя цена на СПГ с поставкой в Северо-Восточную Азию в августе упала на 11% по сравнению с предыдущей неделей, до 12 долларов за млн БТЕ (британская тепловая единица), согласно оценкам отраслевых источников.

"Цены (на СПГ в Азии) ориентируются на динамику европейского рынка. Низкая ликвидность в сочетании с небольшим закрытием коротких позиций оказали влияние на рынок-спот", - отметил представитель Trident LNG Тоби Копсон. По его словам, теперь внимание трейдеров переключается на потенциальное арбитражное окно за пределами США.

Арбитраж позволяет продавать и покупать сырьевые товары в разных регионах ­- в Азии и Европе - и извлекать прибыль из разницы цен.

Европа и Азия снова начинают соперничать за поставки: азиатские покупатели возвращаются на рынок, чтобы воспользоваться снизившимися в этом году ценами, тогда как европейские покупатели стремятся приобрести достаточное количество партий, чтобы продолжить пополнение газохранилищ, отмечает Алекс Фроули, аналитик ICIS.

За первые 22 дня в июне объем ввезенного в Китай СПГ оказался равен среднему месячному импорту в прошлом году. Импорт в марте-мае оказался на 13%-18% выше прошлогоднего показателя за тот же период, добавил Фроули.

"Импорт в КНР пока далек от рекордных максимумов 2021 года, однако он демонстрирует более устойчивое восстановление с уровней 2022 года", - поясняет он.

Стоимость СПГ с поставкой в августе на условиях DES (поставка с судна) в Северно-Западную Европу по состоянию на 22 июня составляла 10,449 доллара США за млн БТЕ, согласно оценке S&P Global Commodity Insights. Это на 0,600 доллара за млн БТЕ ниже котировок августовских фьючерсов на природный газ с поставкой из терминала TTF, отметил Аллен Рид из Atlantic LNG.

По оценке Argus и Spark Commodities, цена газа с поставкой в Северо-Западную Европу на условиях DES составляла 10,45 доллара и 10,442 доллара за млн БТЕ соответственно.

Ставки фрахта для перевозки СПГ на этой неделе выросли, поскольку количество свободных судов начинает сокращаться в преддверии зимнего сезона. Стоимость фрахта на маршрутах через Атлантический океан в пятницу поднялась до нового максимума с января 69 250 долларов в день, а в тихоокеанском бассейне она выросла до 65 250 долларов в день.