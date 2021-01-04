Средняя цена нефти Urals за 2020 год снизилась на 34,4%

Средняя цена нефти марки Urals в 2020 году упала на 34,38% к уровню 2019 года и составила 41,73 долларов США за баррель.
Как передает Report, это следует из данных Минфина России.
"Средняя цена на нефть марки Urals в январе-декабре 2020 года сложилась в размере 41,73 долларов США за баррель, в январе-декабре 2019 года - 63,59 долларов США за баррель", - сообщает министерство.
Также отмечается, что средняя цена на нефть марки Urals в декабре 2020 года сложилась в размере 49,37 долларов США за баррель, что в 1,3 раза ниже, чем в декабре 2019 года (64,47 долларов США за баррель).