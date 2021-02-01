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Средняя цена нефти Urals в январе подешевела на 12%

Средняя цена нефти Urals в январе подешевела на 12% Urals за год подешевела на 11,77%
Энергетика
1 февраля 2021 г. 16:32
Средняя цена нефти Urals в январе подешевела на 12%

Средняя цена барреля нефти марки Urals в январе этого года сложилась в размере 54,41 доллара США.

Как сообщает Report, об этом передает Интерфакс со ссылкой на сообщение Минфина РФ.

За аналогичный период прошлого года цена составляла 61,67 доллара США за баррель. Тем самым Urals за год подешевела на 11,77%.

По данным Enkorr, средняя цена барреля нефти Urals в 2020 году по сравнению с показателями 2019 года снизилась на 34% и составила 41,73 доллара США. В 2019 году баррель этой нефти продавался по цене 63,59 доллара США.

Напомним, что по итогам 2020 года цена на нефть марки Brent, привязанная к цене российской экспортной нефти, подешевела примерно на 20%.

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