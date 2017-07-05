Средняя цена на Azeri LT CIF выросла на 28% в первом полугодии

Баку. 5 июля. REPORT.AZ/ В первом полугодии минимальная цена на азербайджанскую нефть Azeri LT CIF на мировом рынке составила 46,01 долларов/баррель, что на 17,19 долларов или 59,65% превышает соответствующий показатель 2016 года. Как сообщает Report, в этом периоде самый низкий показатель был зафиксирован 20 июня, в прошлом году же – 20 января (28,82 долларов/баррель).

По информации, в январе-июне этого года Azeri LT CIF продавалась в среднем по 53,54 долларов/баррель, что на 11,65 долларов/баррель или 27,81% превышает средний показатель за прошлый год.

В этом году дороже всего Azeri LT CIF предлагалась 3 января – по 58,39 долларов/баррель, что на 6,02 долларов/баррель или 11,50% выше аналогичного показателя прошлого года.

Отметим, что в 2016 году максимальная цена на Azeri LT CIF была зафиксирована 8 июня (52,37 долларов/баррель).