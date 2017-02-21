Среднесуточная пропускная способность Южно-Кавказского газопровода увеличилась на 7%

Баку. 21 февраля. REPORT.AZ/ В 2016 году операционные расходы на Южно-Кавказский газопровод (ЮКГ) составили примерно 27 млн долларов, капитальные расходы - 974 млн долларов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на BP-Azerbaijan.

За отчетный период среднесуточная пропускная способность Южно-Кавказского газопровода (ЮКГ) составила 19,9 млн кубометров газа, что на 7% больше, чем в 2015 году.

Отметим, что газопровод сдан в эксплуатацию в конце 2006 года. По нему транспортируется газ с месторождения "Шахдениз" в Азербайджан, Грузию и Турцию.

ЮКГ имеет двух операторов. Компания BP является ответственным техническим оператором по строительству и эксплуатации объектов, SOCAR- ответственным коммерческим оператором.

Напомним, что основными акционерами ЮКГ являются компании BP (28,8%), AzSCP (10%), "SGC Midstream" (6,7%), "Petronas" (15,5%), "LUKoil" (10%), NICO (10%) и TPAO (19%).