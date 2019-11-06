​Среднемесячная зарплата в SOCAR увеличилась на 8% в прошлом году

В 2018 году рассчитанная заработная плата и прочие выплаты в Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) составили в общей сложности 682,15 млн манатов.

Как сообщает Report, об этом говорится в годовом отчете компании за 2018 год.

По информации, это на 54 млн манатов или 8,6% больше, чем в 2017 году (628,14 млн манатов). В структуре рассчитанной заработной платы и других выплат работникам объем должностных окладов составил 345,15 млн манатов, удельный вес в фонде заработной платы - 51%. Среднемесячная заработная плата работников компании составила 1 121,65 маната, что на 84,34 маната или 8,13% больше, чем в 2017 году (1 037,30 маната).